Пекин, , 03:06 — REGNUM Все большее число городов Китая повышают уровень экстренного реагирования из-за наводнений в связи с проливными дождями, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

В провинции Чжэцзян на востоке Китая уровень предупреждения был повышен с четвертого до третьего. Метеорологи прогнозируют интенсивные ливни в городах Ханчжоу, Хучжоу и Цзясин. Власти сообщают, что многие реки провинции были переполнены.

В городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая также был объявлен третий уровень реагирования по наводнениям после того, как проливные дожди привели к резкому подъему уровня воды в местных реках.

Также до третьего уровень реагирования был поднят в провинциях Хубэй и Хунань центрального Китая, в то время как в провинции Аньхой на востоке страны уровень был поднят до второго.

С начала июня мощные ливни не прекращаются на обширной территории Китая. Уровень воды во многих крупнейших реках страны резко превысил допустимую норму.