Ухань, Китай, , 03:05 — REGNUM В городе Цяньцзян центральной китайской провинции Хубэй был объявлен высший, первый уровень реагирования на наводнения, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Ранее в городе действовал третий уровень, второй по силе по четырехуровневой шкале. Теперь же он был увеличен до первого, минуя второй. Таким образом, город Цяньцзян стал первым в регионе, где был объявлен высший уровень реагирования в этом году.

Мощные ливни затапливали улицы города, а также переполняли местные реки и озера в течение последних нескольких дней, приведя к серьезных последствиям и повреждению имущества города и фермерских угодий.

Как сообщалось ранее, в столице региона городе Уханя уровень реагирования также был повышен с третьего до второго. Ливни, при этом, утихать в регионе не намерены.