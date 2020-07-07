Вашингтон, , 02:57 — REGNUM Вице-президент французской компании Ubisoft Максим Беланд подал в отставку после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах и плохом поведении. Об этом 7 июля сообщил журнал PC Gamer.

При этом Ubisoft заявила, что она продолжит внутреннее расследование, касающееся обвинений, выдвинутых против бывшего сотрудника. Стало также известно, что в «дисциплинарный отпуск» отправили вице-президента Томми Франсуа, отвечавшего за работу редакционной и творческой группы.

Кроме того, Ubisoft сообщила, что уволила сотрудника студии, расположенной в Торонто (Канада), за поведение, которое в компании считается неприемлемым.

Ранее портал Kotaku сообщил: Максима Беланда обвинили в том, что он плохо обошёлся с одной из сотрудниц Ubisoft Toronto по время работы над проектом Far Cry 4. Беланд работал над проектами Splinter Cell и Far Cry в качестве креативного директора, он вернулся в Ubisoft в начале 2019 года, до этого какое-то время работал в Epic Games.

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