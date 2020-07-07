Москва, , 09:28 — REGNUM Монорельс запустили в Москве ещё в 2004 году как экспериментальный проект, который впоследствии должен был стать новым и полноценным видом общественного транспорта.

Московский монорельс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Московская монорельсовая транспортная система фактически является частью метрополитена и состоит из одной единственной ветки, протяженностью всего 4,7 километра. Маршрут движения проходит в районе Северо-Восточного административного округа, от улицы Сергея Эйзенштейна до станции метро Тимирязевская.

С момента запуска монорельса не утихают споры о бесполезности и убыточности проекта. Поезд состоит всего из 6 крошечных вагонов, средняя скорость 16 км/час и непопулярный среди москвичей маршрут — всё это сделало из монорельса обычный туристический аттракцион. Пассажиропоток окончательно упал после запуска Московского центрального кольца (МЦК) и открытия новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро. После этого монорельс был окончательно переведён в экскурсионный режим с интервалом следования поездов раз в 30 минут с 8:00 до 20:00.

Московский монорельс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Московские власти снова и снова поднимают вопрос о целесообразности существования монорельса в столице. В разные годы задумывались то о ликвидации, то о модернизации монорельсовой системы. Ещё в 2017 году в департаменте строительства Москвы был разработан план по демонтажу монорельсовой дороги и прокладке по этой линии современных трамвайных путей. В первых числах июля в социальных сетях снова появились сообщения о закрытии монорельса. В приложении для смартфона «Метро Москвы — МЦД и МЦК», разработчиком которого является ГУП Московский метрополитен, также появилось сообщение о закрытии монорельса с призывом пользоваться электробусом по маршруту № А668. Позже сообщение было удалено.

На сегодняшний день, как лично убедился корреспондент ИА REGNUM, монорельс продолжает функционировать. Но вопрос о том, что ждёт его дальше, остается открытым.