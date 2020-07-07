Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Издательская компания Electronic Arts (EA) начала продавать со скидкой игру Star Wars Jedi: Fallen Order. Соответствующая информация появилась 7 июля на странице проекта в Steam.

В рамках этой акции EA игра также продаётся со скидкой на других платформах. Сейчас стандартная версия игры в Steam стоит 1749 рублей, Deluxe Edition обойдётся любителям вселенной «Звёздных войн» в 1899 рублей.

Релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся 15 ноября 2019 года. Разработкой игры занималась студия Respawn Entertainment.

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