Бразилиа, , 02:39 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о наличии у него симптомов коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN Brasil.

Отмечается, что бразильский лидер уже сдал тест на выявление коронавируса нового типа. Результаты станут известны 7 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что мог переболеть коронавирусной инфекцией и теперь планирует сдать анализ на антитела к COVID-19. Тем не менее, 24 июня федеральный суд обязал его носить медицинскую маску во время публичных мероприятий.

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