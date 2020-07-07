Москва, , 02:26 — REGNUM 80 пожаров в лесах на площади более 4,8 тысячи гектаров в РФ ликвидировали за сутки сотрудники лесных пожарных служб, 7 июля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Кроме того, на территории страны продолжается активная ликвидация еще 238 лесных пожаров на площади 140 335 гектаров. Подавляющая часть из них приходится на Красноярский край — 104 пожара на площади свыше 63,8 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля стало известно, что в Воронежской области за сутки произошло пять лесных пожаров общей площадью более 110 гектаров.

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