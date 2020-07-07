Благовещенск, , 02:21 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период с начала пандемии — 1889, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Более 47% инфицированных переносят заболевание в форме пневмонии, 38,9% — ОРВИ, 13,5% — бессимптомно. В Приамурье 39% носителей коронавируса — это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Наибольший суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом показал Благовещенск — +23. В остальных городах региона выявлены единичные случаи.

За весь период с начала пандемии в Амурской области полностью излечились 813 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге достигнут требуемый Минздравом показатель свободных коек, предназначенных для больных коронавирусной инфекцией. Однако вместо того, чтобы расслабляться, город продолжает готовиться к возможной второй волне COVID-19. Об этом 6 июля рассказал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.