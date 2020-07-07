Каир, , 02:04 — REGNUM 76 222 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Египте, в том числе 969 — за последние сутки, 6 июля сообщается на странице Facebook египетского минздрава.

Кроме того, за истекшие 24 часа в республике было зафиксировано 79 смертей среди пациентов с COVID-19. Общее количество подобных случаев в Египте достигло 3 422.

Также отмечается, что 21 238 излечились и выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня Международный валютный фонд решил выделить Египету $5,2 млрд в виде годового кредита на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

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