Бразилиа, , 01:49 — REGNUM Общее подтвержденных число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 20 229 и достигло 1 623 284, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

За сутки в республике было зарегистрировано 620 погибших от осложнений при COVID-19. Всего в Бразилии было выявлено 65 487 летальных исходов среди пациентов с данным заболеванием.

Кроме того, с начала пандемии 927 929 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 20 июля в Бразилии начнутся испытания китайской вакцины от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии объявили о планах по испытанию китайской вакцины от коронавируса