Доха, , 01:39 — REGNUM В Катаре за прошедшие сутки выявили 546 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба катарского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Катаре достигло 100 345. Также за 6 июля в стране умерли пять пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Катаре от болезней, вызванных новым коронавирусом, скончались 133 человека.

Уже смогли выздороветь 93 898 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений. Всего в Катаре провели 386 111 тестов на выявление нового коронавируса.