Красноярск, , 01:42 — REGNUM В Красноярском крае в связи с неблагоприятными погодными условиями на 7 июля объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные (местами очень сильные) дожди, ливни, грозы, град (местами крупный град) и шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

Об экстренном предупреждении все жители региона также были предупреждены посредством рассылки СМС. Граждан призывают соблюдать меры личной безопасности, не выходить из дома без крайней необходимости, воздержаться от поездок на реки и озера.

Как сообщало ИА REGNUM, улицы Ачинска в Красноярском крае оказались затоплены после ливня 6 июля. Фотографиями и видео из города, оказавшегося жертвой стихии, делятся в социальных сетях местные жители.

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