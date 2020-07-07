Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Компания 8BitDo представила контроллер для мобильных устройств, который позиционируется как решение для облачного игрового потокового сервиса Microsoft Project xCloud. Об этом 6 июля сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/tomwarren/status/1280154622171189248

Стоит отметить, что в основу геймпада лёгло другое устройство компании, известное геймерам под названием SN30 Pro. Этот контроллер предназначен для использования со смартфонами, работающими под управлением Android, сейчас появилась его версия для Project xCloud.

Стоит отметить, что SN3O Pro имеет функциональный дизайн, больше похожий на DualShock, чем на контроллер Xbox One. Его рамка для фиксации смартфонов и планшетов позволяет использовать устройства, ширина которых составляет от 49 мм до 86 мм. Заряда батареи должно хватать на 18 часов игры.

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