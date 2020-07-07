Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Инсайдеры сообщили, что некая студия из австралии будет совместно с Rockstar Games разрабатывать игру топ-уровня для гарнитур виртуальной реальности. Об этом 6 августа сообщил портал Comicbook.

Журналисты обратили внимание, что Rockstar уже начала поиск сотрудников для участия в этом проекте — это может говорить о том, что производство игры уже запущено. К сожалению, подробности пока неизвестны.

Издание предположило, что речь может идти о VR-версии игры LA Noire 2, о VR-версиях уже существующих игр GTA V или Red Dead Redemption 2, или даже о VR-версии GTA VI.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что бизнесмен Илон Маск высмеял отношение Rockstar к GTA V. Он согласился с теми геймерами, которые считают, что студия пытается «выжать все соки» из этого проекта, не торопясь разрабатывать новую игру.

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