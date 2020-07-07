Ханой, , 00:34 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского министерства здравоохранения.

Отмечается, что все новые пациенты — граждане Вьетнама, вернувшиеся в страну из Бангладеш. Сразу по прилету они были помещены на карантин. Всего в стране подтверждено 369 случаев заражения новым коронавирусом, летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зафиксировано не было.

Также за 6 июля во Вьетнаме выздоровели два пациента. С начала пандемии в стране выздоровели 342 человека, их уже выписали из медучреждений.

Во Вьетнаме не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом нового типа внутри страны уже на протяжении 81 дня. Тем не менее, 12 300 человек находятся на карантине под наблюдением врачей.