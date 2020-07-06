Токио, , 23:51 — REGNUM Продюсер проекта видеоигры Final Fantasy VII Remake Йошинори Китасе сообщил, что из-за эпидемии коронавируса разработчики вынуждены были полностью перейти на формат удалённой работы. Интервью с ним было опубликовано 6 июля на сайте газеты The Guardian.

Китасе дал понять, что в этом формате они не могут работать с той же эффективностью, которая имеет место при командной работе в реальном мире, однако выразил надежду, что эти проблемы сильно не повлияют на процесс и время создания второй части Final Fantasy VII Remake. Он добавил, что искренне надеется на то, что Final Fantasy VII Remake поможет справиться со стрессом людям, которые вынуждены сидеть на карантине.

Напомним, в какой-то момент компания Square Enix сообщила, что релиз ремейка Final Fantasy VII не будет единым, и что разработчики выпустят две части игры. Первая вышла в продажу 10 апреля 2020 года.

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