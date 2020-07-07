Приштина, , 08:05 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арменд Земай 6 июля сообщил на своей странице в социальной сети Facebook об итогах встречи с поверенным в делах при посольстве Японии Мицунори Огасавой.

В ходе встречи представитель страны восходящего солнца заявил, что Япония предоставит Косово 700 тысяч долларов помощи на поддержку сектора здравоохранения в условиях пандемии.

На этом инициативы Японии по поддержке Косово исчерпываются — Япония также предложила Косово техническую помощь.

В настоящий момент Косово сталкивается с резким ростом выявляемых случаев заражения коронавирусом, сопровождающимся увеличением смертности среди пациентов с COVID-19.