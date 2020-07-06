Женева, Швейцария, , 23:13 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло в мире более чем на 202 тыс. и превысило отметку в 11,3 млн, сообщает 6 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, всего в мире выявлено 11 327 790 случаев заражения коронавирусом.

После того как за последние 24 часа от COVID-19 умерли во всем мире 4134 пациента.

Общее число жертв эпидемии в мире составляет 532 340.

Самый большой масштаб распространения коронавируса отмечается в Северной и Южной Америке, а также в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила вспышку коронавируса пандемией.

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