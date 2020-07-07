Приштина, , 08:04 — REGNUM Заместитель председателя косовской партии «Движение за самоопределение» Фатмире Мульхаджа-Колчаку 6 июля выступила с критикой политики правительства Авдуллы Хоти в условиях пандемии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мульхаджа-Колчаку отметила противоречивость подхода Хоти к пандемии: в период пребывания у власти правительства Альбина Курти (чьим заместителем был Хоти) отказ Курти согласиться на введение чрезвычайного положения, при том, что во всем Косово было выявлено 18 случаев заражения и не было ни одного случая смерти среди пациентов с COVID-19, стал поводом для вынесения вотума недоверия его правительству. Активную роль в этом процессе сыграл Хоти и его партия Демократическая лига Косово.

Теперь же, когда количество выявляемых носителей коронавируса ежедневно растет и достигает 200, предпринимаемые меры весьма ограниченны.

Фатмире Мульхаджа-Колчаку «Вынесение вотума недоверия было иррациональной реакцией в период эпидемии-пандемии COVID-19 и успешного управления ситуацией правительством Курти, частью которого были вы сами. Непродуманная реакция — обвинять других в совершенных ошибках и не понимать, что в такое время требуется не только партийная книжка, но и профессионализм».

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