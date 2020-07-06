Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Компания Blizzard намерена сократить количество серверов World of Warcraft (WoW). Об этом 6 июля сообщил портал Screen Rant.

На официалных форумах компания сообщила, что она намерена произвести объединение серверов с меньшим и большим «населением», и рассказала, как планирует это делать. Сейчас Blizzard уже провела соответствующие исследования, в течение следующих нескольких месяцев разработчики WoW будут объединять игроков в нечто, что в компании называют «большим сообществом связанных областей».

Отмечается, что кроме объединения серверов WoW Blizzard также будет объединять дискуссионные форумы. При этом «реформа» не затронет большие серверы WoW и серверы WoW Classic.

Напомним, завтра, 8 июля 2020 года, Blizzard проведет презентацию, посвящённую новому дополнению World of Warcraft: Shadowlands. Разработчики игры более подробно расскажут о нововведениях в игре.

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