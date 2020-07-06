Скопье, , 23:24 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 6 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 894 человек было выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 172 человека были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 7124 случаев заражения, 346 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 6 июля в стране скончались 5 пациентов. 3199 пациентов уже излечились. Число активных случаев заражения продолжает возрастать и сейчас составляет 3579.

Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, 15 июля в стране пройдут парламентские выборы, в настоящий момент проходит избирательная кампания. Тем временем в министерстве здравоохранения уже готовятся к осенней волне пандемии.

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