Екатеринбург, , 05:11 — REGNUM В Богдановиче (Свердловская область) признали виновным грузчика, который применил физическое насилие в адрес представителя Росгвардии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

Будучи пьяным, мужчина устроил дебош в одном из кафе, разбил лобовое стекло у такси. Был вызван наряд Росгвардии, и дебошир попытался скрыться от силовиков. Вскоре росгвардейцы его настигли, и мужчина напал на одного из представителей ведомства.

Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с годом испытательного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителю Чувашии назначили штрафом за нападение с ломом на полицейского.

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