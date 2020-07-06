Белград, , 21:59 — REGNUM Количество муниципалитетов Сербии, на территории которых введен режим ЧС из-за пандемии коронавируса, достигло 14 на фоне продолжающегося роста числа заражений, сообщили 6 июля власти страны.

Общее количество заболевших COVID-19 в Сербии достигло 16 420 человек.

Предписывается обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях, запрещено проведение праздников, массовых спортивных и иных мероприятий.

Нарушители будут штрафоваться на сумму, соответствующую 43 евро.

В Белграде режим ЧС был введен 3 июля. На двухнедельный срок закрыты ночные клубы, кафе и рестораны, у которых нет открытых площадок. В столице Сербии несколько медцентров переведены на работу с больными COVID-19, дополнительно разворачивается мобильный госпиталь на 500 мест в крупнейшей в стране крытой «Штарк арене».

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