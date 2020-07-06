Антананариву, , 21:49 — REGNUM На острове Мадагаскар власти приняли решение ужесточить карантинные меры из-за распространения коронавируса. Об этом сегодня, 6 июля, сообщают местные СМИ.

В столице островного государства — городе Антинанариву на улицы выведено более четырех тысяч солдат для поддержания карантина. Укорочен режим работы супермаркетов — с 6:00 до 12:00. Вновь закрывают все кафе и рестораны. Круглосуточно будут работать лишь аптеки. Сохраняются запреты на перемещения между регионами.

Напомним, что на Мадагаскаре власти недавно решили ослабить ограничительные меры после того, как президент островного государства Анри Радзуэлина заявил, что в стране было найдено лекарство от COVID-19 — Covid Organics. Якобы это собственная разработка Малагийского института прикладных исследований, и она уже даже прошла клинические испытания. Речь идет о неком отваре на основе полыни и других местных трав, название которых держат в секрете.

Однако после ослабления карантинных мер кривая прироста уровня заражения коронавирусом вновь пошла вверх. Стало понятно, что Covid Organics не помогает.

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