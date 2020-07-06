Нижний Новгород, , 21:38 — REGNUM Заявку на прием или консультацию к специалисту Нижегородского областного онкологического диспансера теперь можно подать через портал «Госуслуги», — сообщают в региональном минздраве.

С инструкцией о записи в консультационный центр нижегородцы могут ознакомиться по ссылке: nnood.ru/blog/2020/06/25/zapis-na-priem-cherez-portal-gosuslug-2/

«Если вы подозреваете у себя наличие онкологического заболевания, но не можете по каким-либо причинам попасть на прием к профильному специалисту в поликлинику по месту жительства, обращайтесь в консультативный центр Нижегородского онкодиспансера. Оставить заявку теперь можно через портал госуслуг. Наш консультант перезвонит вам и, при необходимости, запишет на прием в онкодиспансер», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи областного онкологического диспансера Наталья Белоглазова.

В Нижегородской области реализуется нацпроект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Общая сумма областных и федеральных средств по программе на 2019−2021гг. — 3,2 млрд руб. Предполагается переоснастить современным оборудованием три медицинские организации для онкобольных и создать 13 центров первичной амбулаторной онкологической помощи.

Предполагается, что к 2024 году уровень ранней диагностики раковых заболеваний в Нижегородской области составит 63% от всех выявленных случаев.