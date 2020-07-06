Рим, , 21:26 — REGNUM Довольно интересное явление наблюдается в итальянских Альпах. Об этом сегодня, 6 июля, сообщает Agence France-Precsse.

Сообщается, что некоторые участки ледников и снежного покрова в итальянских Альпах окрасились в розовый цвет. Ученые пытаются оценить последствия этого явления и проследить связь с изменениями климата.

Причиной порозовения снега и льда стала водоросль Ancylonema nordenskioeldii, которая обычно встречается в Гренландии. Ученые считают, что появление водорослей на снежном покрове связано с увеличением среднегодовой температуры.

Кроме того, появление водорослей на снегу неизбежно приведет к ускорению его таяния. Связано этом с тем, что белый снег и лед отражают около 80% солнечной радиации, а любое изменение цвета увеличивает поглощаемость тепла и активизирует таяние. В той же Гренландии эти водоросли встречаются на западе острова в так называемой Темной зоне, где идет активное таяние ледников.