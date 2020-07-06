Ханты-Мансийск, , 21:14 — REGNUM В Югре более 9 тысяч выпускников школ сдавали 6 июля единый государственный экзамен по русскому языку. В масках и перчатках, сообщает ТВ «Югра».

Школьникам обязательно измеряют температуру на входе, в аудитории запускают по два человека.

Единый госэкзамен в 2020 году запомнится и выпускникам, и преподавателям особыми требованиями к безопасности.

«Перчатки, маски, дезары», — кратко сообщила журналистам о безопасности на ЕГЭ директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.