Нижний Новгород, , 21:06 — REGNUM Численность сохатых в нижегородских лесах за год выросла с 15 470 до 16 444 животных, — сообщает комитет по охране объектов животного мира области.

Впервые в этом году лосей пересчитывали с воздуха. Нижегородская область участвует в пилотном проекте Минприроды по «переписи» диких животных методом авиаучета. Для увеличения численности обитателей леса в регионе проводят биотехнические мероприятия. Специалисты госохотнадзора, охотники и охотпользователи для лосей и зайцев сооружают солонцы, для кабанов создают подкормочные площадки, для тетеревиных птиц устраивают галечники и порхалища.

«Минеральная подкормка очень важна для обмена веществ у животных, потому в регионе насчитывается около 2,5 тысячи солонцов для лося и 8,5 тысячи для зайца. В 2020 году в общедоступных охотничьих угодьях 18 муниципальных образований запланирована выкладка 4,5 тонны соли», — пояснили в комитете.