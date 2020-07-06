Саратов, , 20:55 — REGNUM В Саратовской области 7 июля возобновят работу туристические базы и музеи. Об этом заявил вице-губернатор Александр Стрелюхин.

«Решение было принято после долгих консультаций со специалистами и с учетом мнения главного санитарного врача», — отметил он.

По словам вице-губернатора, на территории региона функционируют 93 турбазы, из которых 67 расположены на берегу Волги. Общее число мест в этих учреждениях составляет 5 тыс.

Стрелюхин заверил, что владельцы турбаз обещали соблюдать все необходимые в текущей эпидситуации меры безопасности. В частности, планируется избегать скопления людей при приемах пищи.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 июля село Новополеводино Балаковского района закрывается на карантин. Вспышка коронавирусной инфекции в селе зафиксирована после похорон одного из местных жителей. В настоящее время из 900 жителей села у девяти человек подтверждено заражение коронавирусом.

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