Тегеран, , 08:08 — REGNUM 6 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 160 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 11 731. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 160 новых смертей общее число погибших от смертельного вируса возросло до 11 731. «За последние 24 часа было обнаружено около 2613 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1468 человек были госпитализированы», — заявила она.

По словам Лари, в общей сложности 243 051 иранец был подвержен заражению опасным вирусом, причем 191 487 из них были выписаны из больниц и смогли выздороветь. Она также подчеркнула, что около 3 201 пациента в настоящий момент находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

По её словам, к настоящему времени в Иране было проведено 1 820 003 обследования на наличие COVID-19.