Тбилиси, , 20:40 — REGNUM С 6 июля в Грузии возобновилось проведение тренингов и конференций в закрытых помещениях, а также открылись профессиональные училища, которые прошли проверку и получили разрешение от трудовой инспекции минздрава. Об этом после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 6 июля сообщил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его же информации, также возобновляют работу всевозможные аттракционы на открытых пространствах, но при этом граждане должны строго соблюдать рекомендации специалистов, а владельцы и руководители открывшихся учреждений и заведений обязаны выполнять предписанные протоколами минздрава правила.

Он еще раз напомнил «благоприятную», в сравнении с соседними странами, статистику распространения коронавируса в Грузии, и подчеркнул, что успеха удалось достичь правильными и последовательными действиями.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что те смягчения, о которых мы говорим, необходимо осуществлять с соблюдением всех рекомендаций и протоколов минздрава. Мы должны понимать, что те результаты, которых мы достигли сегодня, — итог правильных, последовательных действий, и пренебрегать регуляциями нельзя», — подчеркнул Чиковани.