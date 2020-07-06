Челябинск, , 20:40 — REGNUM В Челябинске один из жителей региона осуждён за убийство пожилой супружеской пары и разбой. Приговор вынес областной суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Гражданин 1961 года рождения ранее был судим за подобные преступления. Суд назначил ему 17 лет и 10 месяцев. Освободили его досрочно в 2016 году. После этого он устроился на работу. А затем напал на женщину 940-го и мужчину 1948-го года рождения с целью завладеть их имуществом. Это произошло днём 8 апреля 2019 года. Гражданин обманом проник в жилище, до смерти избил тупым предметом мужчину, а затем догнал пытавшуюся скрыться женщину и тоже забил её до смерти.

Затем убийца похитил из жилища имущество на сумму 41 591 рубль. А затем открыл вентили газовой плиты и закрыл форточки и входную дверь. Свою вину признал частично. Суд назначил ему 22 года колонии особого режима.