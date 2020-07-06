Челябинск, , 19:48 — REGNUM В Челябинске трое бывших охранников одного из кафе-баров осуждены за разбой. Приговор 6 июля вынес Ленинский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Один из них создал организованную группу для нападения на клиентов заведения, в которую вовлёк троих человек. После выхода клиента из бара за ним следили и затем нападали. Всего в октябре-декабре 2017 года они совершили 12 таких нападений.

Один из соучастников был осуждён ранее. Организатор группировки получил 15 лет лишения свободы, а двое подельников — 13 и 10 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Также с них взыщут штраф по 500 тыс. рублей и материальный ущерб в общей сумме 352 тыс. рублей.