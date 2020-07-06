Новосибирск, , 19:25 — REGNUM В Новосибирске двух школьников удалили с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе. Об этом на оперативном совещании сегодня, 6 июля, сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«Подробности произошедшего пока неизвестны, но по регламенту проведения экзаменов вывести выпускника из класса могут за использование шпаргалок и несданный телефон», — сообщают «Все новости Новосибирской области».

По данным СМИ, в 2019 году с начала проведения основного периода экзаменов из аудиторий удали 40 школьников.