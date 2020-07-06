Тюмень, , 19:24 — REGNUM В Тюменской области лекарственные препараты для профилактического лечения простудных заболеваний будут бесплатно выдавать всем членам семьи и лицам, контактировавшим с больными COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Члены семей людей с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции могут оставаться здоровыми, но при этом подвергаются повышенному риску заражения. Поэтому оперативным штабом принято решение о дополнительных профилактических мерах, в первую очередь — бесплатном обеспечении необходимыми лекарствами», — заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Также бесплатные лекарства по рецептам получат социальные работники и волонтёры.