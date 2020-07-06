Москва, , 19:21 — REGNUM Тверской суд Москвы арестовал заместителя министра высшего образования и науки России Марину Лукашевич в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.

Суд решил удовлетворить ходатайство следствия и отправил чиновницу под арест до 16 августа.

Напомним, что Лукашевич была задержана в рамках уголовного дела о мошенничестве. Также в рамках этого дела были задержаны еще два человека, в том числе чиновник Миноборнауки.

Ущерб оценивается в 50 млн рублей.

Сама Лукашевич вину отвергает.