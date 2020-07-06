Черкесск, , 19:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сменили министра труда и социального развития. Указом главы республики на эту должность назначен Руслан Шаков, сообщили ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе руководителя региона.

Ранее пост министра занимал Анзор Охтов. В период трудной ситуации с распространением коронавируса в республике он возглавил станцию скорой помощи, откуда был назначен на должность министра.

Руслан Шаков до назначения главой минтруда КЧР возглавлял администрацию Хабезского района. Глава КЧР Рашид Темрезов выразил уверенность, что его опыт работы в качестве руководителя района положительно скажется на новой должности.

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