Мурманск, 6 июля 2020, 19:00 — REGNUM За неделю в Мурманске развернули 152 дополнительных места для лечения COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
Сейчас в регионе общий коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 964 койки. Из них треть коек оборудованы кислородом. 135 мест для пациентов с коронавирусом в больницах — с ИВЛ.
Напомним, число зараженных коронавирусом в Мурманске с начала эпидемии выросло до 2301. Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях региона находятся 754 пациента с COVID-19, 47 из них — в тяжелом состоянии.