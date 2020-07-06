Мурманск, , 19:00 — REGNUM За неделю в Мурманске развернули 152 дополнительных места для лечения COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Сейчас в регионе общий коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 964 койки. Из них треть коек оборудованы кислородом. 135 мест для пациентов с коронавирусом в больницах — с ИВЛ.

«На прошедшей неделе было развёрнуто 92 койки в областной больнице им. Баяндина и ещё 60 — в Центре специализированных видов медицинской помощи», — рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Мурманске с начала эпидемии выросло до 2301. Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях региона находятся 754 пациента с COVID-19, 47 из них — в тяжелом состоянии.