Рим, , 18:57 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 6 июля, в Италии умерли 34 869 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 8 (днем ранее — на 7), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 192 241 человек, за день этот показатель увеличился на 133 (днем ранее — на 164).

Число подтвержденных носителей выросло на 208 (днем ранее — на 192). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 241 819.

В настоящее время заражены 14 709 человек — на 67 больше, чем днем ранее. Накануне этот показатель составлял 21. Количество актуально зараженных увеличивается второй день подряд — впервые с конца апреля.