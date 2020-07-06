Милан, Италия, , 18:49 — REGNUM Алкоголь становится причиной смерти 17 тысяч граждан Италии в год, такие данные содержатся в опубликованном в понедельник, 6 июля, ежегодном отчете национального Высшего института здравоохранения.

Оценивая объем и особенности потребления алкоголя, эксперты отметили, что «в зоне риска» находится 8,7 миллиона человек (то есть примерно каждый седьмой гражданин Италии), что заметно выше, чем в прошлые годы.

Двумя основными группами риска (в части возможного возникновения связанных с потреблением алкоголя проблем и патологий) являются подростки в возрасте 16−17 лет и граждане старшего возраста (65 и более лет).