Ставрополь, , 18:44 — REGNUM На Северном Кавказе установилась чрезвычайно жаркая погода. В выходные столбики термометра практически во всех субъектах округа не опускались ниже 30−35°. Еще более сильная жара ожидает жителей СКФО в ближайшие три дня, предупредили в Гидрометцентре РФ.

На Ставрополье во второй половине дня 6 июля и 7−8 июля будет сохраняться температура +40°. Такую же температуру прогнозируют для Ингушетии и Чечни, кроме горных районов. В Дагестане ожидается до +42° в предгорных и низменных районах и лишь в приморских районах будет «всего» до +38°.

До такой же отметки поднимутся столбики термометров в степных и предгорных районах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

И только в Карачаево-Черкесии температура воздуха в эти три дня не превысит +37°C, а в горах и вовсе днем ожидается +22 — +27°C.

Вместе с сильной жарой в субъектах Северо-Кавказского региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Негативно скажется атмосферная засуха на посевах сельхозкультур. Особенно это касается отдельных юго-восточных районов Ставрополья, низменных и предгорных районов Дагестана и степных районов РСО-Алании.

Жару, по прогнозам метеорологов, должен охладить атмосферный фронт, который подойдет к региону вечером 7 июля. Местами по округу пройдут кратковременные дожди, а в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае и в горах Дагестана — сильные ливни с градом и ветром, порывы которого могут достигать 15−20 м/с.