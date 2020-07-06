Москва, , 18:38 — REGNUM В России среди населения растёт доля лиц с иммунитетом к новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил главврач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире передачи «Док Ток» на «Первом канале».

Однако оценить насколько сильно он поможет в борьбе с распространением коронавирусом осенью, пока сложно.

«Вопрос, каким он будет в сентябре», — отметил Проценко.

Также медработник указал на отсутствие гарантии возникновения иммунитета среди переболевших COVID-19 лиц.

«Истории заболевания всего полгода, если брать декабрь. Еще меньше, если брать с 1 марта Москву и Россию. Конечно, накопленных данных недостаточно, чтобы говорить: вы больше не инфицируетесь, если переболели», — заявил Проценко.

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