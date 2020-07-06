Подгорица, , 18:22 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что к 17:00 6 июля в стране проанализировали 511 тестов, из которых выявлено 60 позитивных. Итого в стране насчитывается 512 активных случаев.

Больше всего случаев выявлено в столице Подгорице — 37 позитивных тестов.

В стране госпитализированы 74 пациента.

С момента начала второй волны умерли пять человек.

В четырех муниципалитетах страны введены строгие ограничительные меры, по всей стране действует масочный режим в закрытых помещениях, за несоблюдение которого предусмотрены штрафы как с физических, так и с юридических лиц.