Москва, , 18:13 — REGNUM Режиссер Кирилл Серебренников решил не обжаловать свой приговор по делу «Седьмой студии». Об этом сообщил сегодня, 6 июля, его адвокат.

По словам адвоката, Серебренников после судебного разбирательства «очень устал». Решение суда первой инстанции он считает неправосудным и из-за признания его виновным впал в депрессию. Апелляцию Серебреников подавать не будет, подчеркнул адвокат.

Тем не менее данное дело всё равно будет рассмотрено апелляционным судом, так как апелляционную жалобу подали два других фигуранта — Юрий Итин и Алексей Малобродский. В связи с этим дело будет рассмотрено апелляционным судом целиком, и Серебренников из нового приговора никуда не денется.