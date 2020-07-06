Москва, , 18:16 — REGNUM Плотный мониторинг ситуации с распространением коронавируса в совокупности с поэтапным снятием ограничительных мер позволят минимизировать риск второй волны заболеваемости в Москве. Об этом заявил главврач 40-й столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире передачи «Док Ток» на «Первом канале».

Отвечая на вопрос ведущих относительно угрозы второй волны распространения коронавируса, медработник выразил надежду, что её удастся избежать.

«Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет. Пошаговый отказ от каких-то жестких карантинных мер, с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеваемостью коронавирусом, дает оптимистичный такой ответ», — сказал Проценко.

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