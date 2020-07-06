Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его самого и его семью. Переписка была зачитана в ходе очередного судебного заседания по делу Соколова.

Напомним, что защита Соколова настаивала на приобщении переписки с Ещенко к делу. Государственное обвинение сперва отнеслось к этому негативно, а затем попросило зачитать переписку в закрытом режиме заседания. Но защита Соколова настаивала на открытом заседании. В итоге судья принял сторону защиты Соколова.

Адвокаты Соколова пояснили, что приобщение переписки необходимо для того, чтобы показать суду, что убитая Ещенко вовсе не была невинной девушкой. Переписка содержит оскорбления и угрозы в адрес Соколова и его детей от другого брака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сожительница Соколова, которая также была его аспиранткой, была убита четырьмя выстрелами ночью 8 ноября 2019 года. Затем ее тело было расчленено и по частям выброшено в реку Мойка в Санкт-Петербурге.

Ранее Соколов свою вину в совершенном им преступлении признал. Однако потом Соколов сменил адвоката и решил оставить вопрос о вине без ответа до момента оглашения доказательств стороны обвинения.