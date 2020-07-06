Курган, , 17:57 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Основные очаги — в Кургане (22 положительных теста) и в Шадринске (11).

Всего с начала пандемии в Курганской области зарегистрировано 1058 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них с выздоровели 602 пациента, двое с COVID-19 скончались.

«В связи с тем, что из 1058 заразившихся 74% — контактные с ранее заболевшими, просим соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — отмечают в оперативном штабе.

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