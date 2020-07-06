Ханты-Мансийск, 6 июля 2020, 17:48 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения — Сургут (78 положительных теста), Ханты-Мансийск (41), Нижневартовск (30), Нягань (26), Сургутский район (23).
Всего с начала пандемии в ХМАО зарегистрировано и лабораторно подтверждено 10 590 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 5 476 пациентов, 72 скончались.