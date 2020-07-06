Нижний Новгород, , 17:47 — REGNUM В Нижегородской области на этой неделе температура воздуха может повыситься до 36 °C. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Так, 7 июля в дневные часы температура воздуха составит до 32 °C, ночью будет несколько прохладнее — 20…22°С. 8 июля, в среду, ожидается недельный пик температуры днем — столбики термометров поднимутся до 36 °C, ночью — до 22 °C.

В четверг жара немного отступит, дневная температура не превысит 29 °C, ночью — около 15 °C. В пятницу, 10 июля, будет достаточно комфортная температура в районе 24 °C, в выходные — 25…28°С.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории четырех районов Нижегородской области установлен IV класс пожарной опасности лесов и торфяников. Так, повышенный класс пожароопасности частично действует в трех муниципальных образованиях: в Выксе, а также Лысковском и Арзамасском районах. Полностью он установлен на территории Арзамаса.