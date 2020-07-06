Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Пять регионов Северо-Запада России имеют число случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. человек выше среднероссийского. Об этом сообщает 6 июля Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

СЗФО, 6 июля 2020 г Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

Так, по состоянию на 6 июля в России выявили 468,4 носителей коронавируса на 100 тысяч населения. Неделей ранее этот показатель составлял 436,6 носителей.

При этом средний показатель по Север-Западному федеральному округу ниже среднероссийского: всего 421,3 носителя.

Тем не менее в пяти регионах СЗФО цифра выше, чем в среднем по России. В Мурманской области показатель выше почти вдвое: 799,1 случай заражения на 100 тыс. человек. Регион находится на четвертом месте по стране. В Архангельской области показатель составил 564,3 человек, в Новгородской — 515,5 человек, в Псковской — 476,1 человек, в Петербурге — 485,6 человек.

Все остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской, но во всех регионах показатель растет последнюю неделю. В Коми он составил 444,8 человек, в НАО — 359,4, в Карелии — 242,3.

В Калининградской, Ленинградской и Вологодской областях прирост незначительный: 256,4, 262,9 и 146,6 человек на 100 тыс. населения соответственно.